يشهد سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم الأحد 16/10/2022 منذ عدة أيام استقراراً بعد انخفاض دام عدة أيام الاسبوع الماضي ، ويتابع المواطنون في الاردن أسعار الذهب بشكل يومي لمعرفة سعر الذهب كونه الملاذ الآمن الوحيد الذي يلجأ له المواطن في ظل الانخفاض والارتفاع في اسعار صرف العملات ، وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية تقدم لكم سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم الأحد 16/10/2022.

سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم الأحد 16/10/2022

سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين ارتفع إلى 33.800 دينارا، والشراء إلى 33.6 دينارا.

وارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 39.900 دينارا، والشراء إلى 37.100 دينارا، أيضا ارتفع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط إلى 30.100 و 27.2 دينارا على التوالي





سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم الأحد 16/10/2022

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 37.53 دينار $52.94

سعر الذهب عيار 22 34.41 دينار $48.52

اسعار الذهب عيار 21 32.84 دينار $46.32

اسعار الذهب عيار 18 28.15 دينار $39.70

سعر الذهب عيار 14 21.89 دينار $30.88

سعر الذهب عيار 12 18.77 دينار $26.47

اسعار أوقية الذهب 1,167 دينار $1,646

اسعار جنيه الذهب 262.74 دينار $370.56

اسعار كيلو الذهب 37,534 دينار $52,936

سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم الأحد 16/10/2022

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

15 أكتوبر 37.53 32.84 28.15 21.89 18.77

14 أكتوبر 37.48 32.80 28.11 21.86 18.74

13 أكتوبر 37.97 33.23 28.48 22.15 18.99

12 أكتوبر 38.22 33.44 28.67 22.30 19.11

11 أكتوبر 38.01 33.26 28.51 22.17 19.00

10 أكتوبر 38.07 33.31 28.55 22.21 19.04

9 أكتوبر 38.67 33.83 29.00 22.56 19.33

8 أكتوبر 38.67 33.83 29.00 22.56 19.33

7 أكتوبر 38.67 33.84 29.01 22.56 19.34

6 أكتوبر 39.10 34.22 29.33 22.81 19.55