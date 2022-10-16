أكثر من 500 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال موظف بالأوقاف

اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأحد 16/10/2022، باحات المسجد الأقصى، فيما اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" موظفاً.

وأفادت مصادر مقدسية، أن أكثر من 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، وأدوُا طقوساً تلمودية.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال محمود العتاتي موظف الإعمار بدائرة الأوقاف.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتتصاعد وتيرتها خلال الأعياد اليهودية.

وتنطلق بشكل يومي دعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال بمناسبة أعيادهم.