الشاباك يسعى للجم استفزازات المستوطنين وهجوم على "بن غفير"

كشفت مصادر عبرية اليوم الأحد 16/10/2022، أن المسؤولين في جهاز الأمن العام الإسرائيل "الشاباك"، يسعون لوقف الهجمات والاستفزازات ضد الفلسطينيين.

وأفادت إذاعة كان العربية، أن المسؤولين في "الشاباك"، التقوا في الأيام الأخيرة مع حاخامات ممن لهم نفوذ في مستوطنات القدس والضفة الغربية، محاولة وقف الهجمات والاستفزازات ضد الفلسطينيين.

وبحسب الإذاعة، فإن كبار المسؤولين في الشاباك، طالبوا الحاخامات بالضغط على المستوطنين والتحرك الجاد لوقف الأعمال الانتقامية ضد الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية منع تصاعد التوتر.

وأعرب المسؤولون الأمنيون، للحاخامات، عن قلقهم من تزايد ظاهرة الأعمال الانتقامية ومحاولات إيذاء الفلسطينيين، والتي تتسبب بتصاعد الأوضاع وتضر بجهود الجيش والقوات الأمنية في إحباط الخلايا المسلحة الفلسطينية.

وأوضح المسؤولون في اللقاءات التي جرت أنهم يأخذون الأحداث الأخيرة بحق الفلسطينيين على محمل الجد، مما يدفع الأجهزة الأمنية إلى تحويل نشاطها من "مكافحة الإرهاب" إلى العمل إحباط هذه الهجمات.

في السياق، واصل وزير الأمن الداخلي عومري بارليف، انتقاداته الحادة لعضو الكنيست اليميني المتطرف إيتامار بن غفري، واتهمه بأنه من أحد العوامل التي تؤجج الأحداث الأمنية بفعل ما يقوم به بالقدس.

وقال بارليف في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، لم يقم بن غفير فقط بالإضرار بالعرب، بل أيًضا بإيذاء اليهود، وتحريضهم على مهاجمة العرب.