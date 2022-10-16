غيابات ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو القادم.. من سيغيب عن مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو، حانت ساعة مباراة الكلاسيكو الأشهر على مستوى العالم، جميع محبي كرة القدم ينتظر هذه اللحظة على أحر من الجمر، ساعات قليلة ويُطلق الحكم صافرة بداية المباراة ليعلن عن موقعة كروية هي الأهم على مستوى جميع مباريات كرة القدم على الإطلاق، فهي تجذب محبي كرة القدم أينما تواجدوا، ولا تقتصر على مشجع فريق آخر، حتى من لم يشجع الفريقان ينتظر أيضا مشاهدة هذه المباراة لما تحمله من ميزات خاصة في جعبتها.

أخبار إصابات ريال مدريد اليوم في الكلاسيكو

ويهتم محبي وأنصار كرة القدم عموما وعشاق ريال مدريد وبرشلونة خصوصا في البحث عن، غيابات ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو القادم.. من سيغيب عن مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة والقدس، وذلك من مساء اليوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022، ضمن الأسبوع التاسع لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب سانتياغو برنابيو، ولكثر الإصابات إن الجمهور يبحث عن الإصابات والغيابات في هذه المباراة، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أخبار إصابات ريال مدريد اليوم في الكلاسيكو، فالجمهور يتطلع إلى هذا الجانب لأهميته.

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على ايش نسميه كلاسيكو ؟ — أبو غلا المدريدي 🇪🇸 (@gile_77) October 15, 2022

Lewy on the eve of his first official #ElClásico pic.twitter.com/GVgAmNo2m1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 15, 2022

آخر أخبار إصابات ريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو

غيابات كثيرة ومهمة ومؤثرة في صفوف ريال مدريد وبرشلونة، لذلك يبحث جمهور كرة القدم عن، آخر أخبار إصابات ريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو، حيث سيغيب عن ريال مدريد بشكل مؤكد حارسة الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا واحتمالية غياب المدافع الألماني روديجير لإصاباته بجروح في مباراة شاختار دونيتسك، أما في نادي برشلونة، فإن المدافع الصلب أراوخو سيغيب عن تشكيلة تشافي، وهو ما سيؤثر على الفريق، بينم استدعى المدير الفني لبرشلونة، المدافع كوندي بعد تعافيه من إصابته.

𝚃𝙷𝙴 𝙻𝙾𝚆𝙳𝙾𝚆𝙽: 𝙴𝚟𝚎𝚛𝚢𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚢𝚘𝚞 𝚗𝚎𝚎𝚍 𝚝𝚘 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝚘𝚞𝚛 #𝙴𝚕𝙲𝚕𝚊́𝚜𝚒𝚌𝚘 𝚛𝚒𝚟𝚊𝚕𝚜 https://t.co/dZiwyaCiMb — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2022

من هم اللاعبين الذين سيغيبون عن مباراة الكلاسيكو اليوم

من هم اللاعبين الذين سيغيبون عن مباراة الكلاسيكو اليوم، الجميع يترقب اعلان تشكيل ريال مدريد وبرشلونة في مباراة كلاسيكو الأرض التي من المقرر أن تنطلق اليوم الأحد، حيث يحتضن ملعب البرنابيو هذه المباراة ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني، إذ إنه في هذه المباراة تكون الأعين شاخصة أمام مواقع البث وشاشات عرض المباراة ليشاهدوا تلك المباراة، وعلى الرغم من تعثر برشلونة أوروبيا إلا إنه لن يؤثر على أداء اللاعبين في هذه المباراة الكبيرة، وبهذا القدر نكون نشرنا لكم تفاصيل غيابات ريال مدريد وبرشلونة عن مباراة الكلاسيكو اليوم، و غيابات ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو القادم.. من سيغيب عن مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو.