غيابات ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو القادم.. من سيغيب عن مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو، حانت ساعة مباراة الكلاسيكو الأشهر على مستوى العالم، جميع محبي كرة القدم ينتظر هذه اللحظة على أحر من الجمر، ساعات قليلة ويُطلق الحكم صافرة بداية المباراة ليعلن عن موقعة كروية هي الأهم على مستوى جميع مباريات كرة القدم على الإطلاق، فهي تجذب محبي كرة القدم أينما تواجدوا، ولا تقتصر على مشجع فريق آخر، حتى من لم يشجع الفريقان ينتظر أيضا مشاهدة هذه المباراة لما تحمله من ميزات خاصة في جعبتها.

ويهتم محبي وأنصار كرة القدم عموما وعشاق ريال مدريد وبرشلونة خصوصا في البحث عن، غيابات ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو القادم.. من سيغيب عن مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة والقدس، وذلك من مساء اليوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022، ضمن الأسبوع التاسع لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب سانتياغو برنابيو، ولكثر الإصابات إن الجمهور يبحث عن الإصابات والغيابات في هذه المباراة، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أخبار إصابات ريال مدريد اليوم في الكلاسيكو، فالجمهور يتطلع إلى هذا الجانب لأهميته.

Lewy on the eve of his first official #ElClásico pic.twitter.com/GVgAmNo2m1