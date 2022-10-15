خلال الـ24 ساعة: 3 عمليات إطلاق نار وإصابات في صفوف الاحتلال بالضفة

واصلت المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عملياتها المقاومة والمدافعة عن أبناء شعبنا الذين يتعرضون لهجمة صهيونية شرسة، بإصابة 5 إصابات في صفوف الاحتلال، و3 عمليات إطلاق نار، إلى جانب اندلاع المواجهات في 19 نقطة.

وفجر المقاومون 3 عبوات ناسفة، وأحرقوا نقطتين عسكريتين، وحطموا مركبة للمستوطنين، وتصدوا لهم، وألقوا زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 3 نقاط.

وفي القدس، اندلعت مواجهات في أبو ديس وحي أبو تايه والجيب وعين اللوزة، كما فجروا عبوات ناسفة في أبو ديس.

أما في رام الله فأطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في مستوطنة بيت إيل ما أدى لإصابة مستوطن، واندلعت مواجهات في دير جرير وسلواد وبرقة والنبي صالح.

كما شهد حاجز الجلمة في جنين عملية إطلاق نار ونفجير عبوات ناسفة، فيما اندلعت مواجهات في عزون وعزبة الطبيب في قلقيلية، ما أدى إلى إصابة 3 جنود.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في بيتا، واندلعت مواجهات في كل من بينا وحوارة وعوريف ودير شرف، وأحرقوا نقطة عسكرية في حوارة، وتصدوا للمستوطنين في عوريف.

واندلعت مواجهات في قراوة بني جسان في سلفيت، حيث أصيب جندي إسرائيلي، وحوسان في بيت لحم، ومخيم العروب وباب الزاوية وبيت أمر في الخليل، فيما أحرقوا الشبات نقطة عسكرية في بيت أمر وتصدوا للمستوطنين وحطموا مركباتهم.

وفيما بتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة، إطلاق النار باتجاه مستوطنة بيت إيل في رام الله واصابة مستوطن في المكان، والقاء العبوات المتفجرة على قوات الاحتلال بالقرب من قرية النبي صالح، وإطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في حاجز الجلمة في جنين تخلله القاء عبوات متفجرة.

وسجلت اندلاع مواجهات عنيفة في أحياء المدينة المقدسة تخللها إلقاء العبوات الناسفة بالقرب من الجدار الفاصل في أبو ديس والقاء الزجاجات الحارقة باتجاه شرطة الاحتلال في سلوان، وإطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال في بيتا بمدينة نابلس، واندلاع مواجهات عنيفة واحراق نقطة عسكرية لقوات الاحتلال بلدة حوارة.

وسجلت الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إصابة 3 من الجنود بالقرب من عزون بعد استهدافهم بالحجارة، وإحراق نقطة عسكرية لقوات الاحتلال بالقرب من بلدة بيت أمر والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، وإصابة جندي بالقرب من بلدة قراوة بني حسان خلال المواجهات.