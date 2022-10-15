تشكيلة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي-تشكيل ومعلق والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في مباراة اشبه بمباراة نهائي أبطال أوروبا ومباراة حياة أو موت، يقابل ليفربول غريمه مانشستر سيتي ، غداً الأحد، وعين ليفربول ومانشستر سيتي، على تحقيق الفوز ولاشى غير الفوز، والثلاث نقاط لهذا سيكون موعد وتشكيل مباراة ليفربول و مانشستر سيتي محط أنظار العالم الرياضي والعاشق لمباراة ليفربول و مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تأتي عقب مباراة الكلاسيكو الاسباني والذي يجمع برشلونة وريال مدريد عند الساعة 5:15 بتوقيت مكة المكرمة، لهذا وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن مباراة ليفربول و مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كذلك تشكيل مباراة مانشستر سيتي وليفربول والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول ومعلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول غداً الأحد16/10/2022م.

تشكيل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

ويستعد فريق ليفربول ليستقبل نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري لعام 2022، في مباراة سيحتضنها ملعب آنفيلد رود معقل ومقر الريدز.

وسيُطلق حكم اللقاء صافرته معلنا عن بداية المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءا حسب توقيت جمهورية مصر العربية، أي في تمام الساعة 6:30 مساءا حسب توقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، بينما في تمام الساعة 7:30 مساءا حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

2️⃣2️⃣ goals

🎾 head tennis

🎯 free-kicks



Enjoy all the action from yesterday's pre-#LIVMCI training session ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) October 15, 2022

تشكيلة مانشستر سيتي ضد ليفربول

وضمن مقالنا تشكيلة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي-تشكيل ومعلق والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، ومن المتوقع وبنسبة كبيرة أن يدخل المدرب "بيب جوارديولا" مباراة القمة أمام ليفربول معتمدا على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - إيمريك لابورت - مانويل أكانجي.

وسط الملعب: رودري - بيرناردو سيلفا - كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جاك جريليتش - إيرلينج هالاند - فيل فودين.

تشكيلة مباراة مانشستر سيتي وليفربول

وسلطت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي المرتقبة غدا، الأحد، واعتراف الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بصعوبة المنافسة مع مانشستر سيتي، إلى جانب تسليط الضوء على مخاوف غياب ريس جيمس لاعب تشيلسي عن المونديال بسبب الإصابة.

وعنونت صحيفة "ديلي ميل"، "يورجن كلوب يعترف بأن ليفربول يتخلف عن منافسه مان سيتي.. لا يمكننا اللحاق بهم ماديا".

وأبرزت صحيفة "ديلي تلجراف" تصيحات كلوب، مدرب ليفربول، التى قال فيها، من المستحيل المنافسة مع السيتي.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد ليفربول

وضمن مقالنا تشكيلة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي-تشكيل ومعلق والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، وهذه القمة الإنجليزية ستلعب يوم الأحد المقبل 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك على ملعب "أنفيلد"، في قمة الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستبدأ المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي والخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيلة ليفربول ومانشستر سيتي المتوقعة اليوم

أقرّ المدرب الألماني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، أن وصول الهداف النرويجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي، جعل مهمة إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فائقة الصعوبة، ووصف كلوب اللاعب النرويجي هالاند، الذي أحرز 20 هدفاً في 12 مباراة مع مانشستر سيتي، بأنه "أفضل مهاجم في العالم"، فيما يعاني مهاجمه الأوروغوياني داروين نونيز القادم بصفقة خيالية للتأقلم مع الريدز.

تابع كلوب، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة "لا يمكن لأحد التنافس مع سيتي. تملك أفضل فريق في العالم، وتضم أقوى مهاجم في السوق. مهما كلف الأمر تقوم بذلك"، وفقا لفرانس برس.

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تشكيلة ليفربول امام مانشستر سيتي

وفي مقالنا تشكيلة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي-تشكيل ومعلق والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، وينظر كلوب بإعجاب إلى هالاند "الجنوني" منذ مواجهته مع فريقه السابق سالزبورغ النمسوي في دوري أبطال أوروبا عام 2019 "حتى عندما كان يافعاً جداً، يمكنك أن ترى ان امكاناته كانت جنونية. انشغلنا بالفعل في التفكير به. كيف يمكن ايقافه؟ لقد سجّل في جميع الأحوال"، كما أفادت الوكالة الفرنسية.

أضاف المدرب الألماني "جسدياً، فرض معايير جديدة. الجمع بين القوتين البدنية والفنية، وعيه اللافت وتمركزه في الملعب كان استثنائياً".

الفريق السماوي لم يخسر أمام ليفربول في آخر 5️⃣ مواجهات بين الفريقين في الدوري الممتاز 😎🔥#السيتي pic.twitter.com/jstGXX6Ogn — مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 15, 2022

تشكيلة مانشستر ضد ليفربول

وكان ليفربول قد خسر مباراتين خلال الموسم الحالي، وكانتا خارج أرضه، أمام مانشستر يونايتد وآرسنال إلا أنه لم يخسر على ملعب الأنفليد حتى الآن، ويسعى يورجن كلوب لتجنب الهزيمة على ملعبه للمرة الأولى بالدوري هذا الموسم.

وخاض فريق قائد المنتخب الوطني، محمد صلاح، 4 مباريات على ملعبه في الموسم الحالي، وحقق الفوز خلالها في مباراتين وتعادل في مثلهما.

ويسعى أصحاب الأرض، للعودة إلى سكة الانتصارات بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع إيفرتون ثم برايتون، قبل أن يخسر أمام المتصدر آرسنال.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وفي مقالنا تشكيلة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي-تشكيل ومعلق والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، دائما وابدا يكون حقوق عرض المباريات في الدوري الانجليزي من حق شبكة بي ان سبورت القطرية، لهذا ستكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2" وبتعليق الجزائري حفيظ دراجي

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القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وكما قلنا سابقاً في مقالنا الذي حمل عنوان تشكيلة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي-تشكيل ومعلق والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، ستكون شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تملك الحقوق الحصرية لمنافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتوقع أن تقوم قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2" بنقل المباراة تلفزيونيا على الهواء مباشرة، وبتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وفي مقالنا تشكيلة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي-تشكيل ومعلق والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، أشاد جيمي كارجر، نجم ليفربول السابق، بالنجم المصري محمد صلاح وما يقدمه مع ليفربول قبل مواجهة الريدز مع مانشستر سيتي غدا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023

فقد قال كارجر فى تصريحات لسكاي سبورتس: "محمد صلاح من وضع المعايير لنفسه، عندما تنظر لمستويات هالاند حاليًا فأنت تنظر لبداية محمد صلاح مع ليفربول فى أول موسم لهُ مع النادي، نعم أداء لاعبى ليفربول كأفراد لم يكن الأفضل لكنهم بحاجة لتحسين الأداء الجماعى أولًا".

وأضاف كارجر، "إيرلينج هالاند يمتلك أفضل مُمرر فى تاريخ البريميرليج يلعب إلى جانبهِ وهو كيفين دي بروين، إذا كان هالاند لاعبًا لـ ليفربول حاليًا فلا توجد أى فرصة لتسجيله لنفس عدد أهدافه الحالي، لأنه لا يمتلك الجودة وراءه، إذا نجحت بإيقاف كيفين دي بروين فستأخذ 50% من قوة هالاند في مانشستر سيتي يمكنك أن ترى الترابط والعلاقة ما بين هذان اللاعبان على أرضية الملعب بالنسبة لي كيفين دي بروين أفضل لاعب وسط ميدان في العالم نعم هالاند كان مُذهلًا فى البريميرليج لكنه يحتاج إلى صُناع لعب وراءه ولا يمكنك أن تجد صانع لعب أفضل من كيفين دي بروين."

جوارديولا 🆚 كلوب في الدوري الإنجليزي



4️⃣ فوز لمانشستر سيتي ✅

3️⃣ فوز لليفربول 👍🏼

5️⃣ تعادل 🔥#السيتي pic.twitter.com/rWRthA3KSn — مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 15, 2022

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ووفق تقييم محمد صلاح من الاتحاد الأوروبي، نجح الفرعون فى تسجيل 5 أهداف خلال المباريات الثلاث الماضية، بالإضافة 8 تصويبات على المرمى، ودقة تمرير وصلت نسبتها إلى 81%.

ويحتل ليفربول المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يحتل مان سيتي المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد ليفربول

وفي نهاية مقالنا الذي حمل عنوان تشكيلة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي-تشكيل ومعلق والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، نوضح لكم أن فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دائما ما يواكب كافة مباريات الدوري الانجليزي، ويواكب عمليات البحث التى تجري على مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ، لهذا باذن الله سنضع لكم في فريق العمل غداً الأحد قبل المباراة رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الانجليزي اضغط هنـــــــــا