الجهاد الإسلامي تبارك عملية "بيت إيل" وتؤكد أن استمرار استهداف جنود الاحتلال يدل على ديمومة المواجهة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 15/10/2022 إلى جماهير شعبنا وأمتنا، الشهيد البطل: قيس عماد شجاعية (23 عاما)، الذي ارتقى عقب استهدافه بإطلاق النار مستوطنة "بيت إيل" في رام الله ، مباركةً عمليته البطولية التي جاءت امتداداً لانتفاضة الضفة وحراكها المشتعل والممتد ردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا وانتهاك حرمة المقدسات.

واعتبرت الحركة إن استهداف جنود الاحتلال في رام الله وما سبقها في نابلس وشعفاط، تؤكد ديمومة المواجهة وقدرة المقاومين على الانتقام لدماء الشهداء، حتى لا ينعم العدو المجرم بالأمن والأمان على حساب دمنا.

ودعت الحركة جماهير شعبنا لضرورة الالتفاف حول أهلنا في القدس وشعفاط ونابلس وجنين وعموم الضفة، وإلى تصعيد المواجهات على نقاط التماس، وتشكيل جبهة داعمة وحاضنة للمقاومين في ضفتنا الباسلة.

وتقدمت بالتعزية والمباركة من عائلة الشهيد الكرام ومن شقيقه الأسير البطل بهاء الدين شجاعية، ومن أهلنا في رام الله الصامدة، ونعاهد الشهداء على الوفاء لدمهم الطاهر حتى الحرية والكرامة لشعبنا.

فيما يلي نص البيان كاملاً :

تنعي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، الشهيد البطل: قيس عماد شجاعية (23 عاما)، الذي ارتقى عقب استهدافه بإطلاق النار مستوطنة "بيت إيل" في رام الله.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ ننعى الشهيد، لنبارك عمليته البطولية التي جاءت امتداداً لانتفاضة الضفة وحراكها المشتعل والممتد ردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا وانتهاك حرمة المقدسات.

إن استهداف جنود الاحتلال في رام الله وما سبقها في نابلس وشعفاط، تؤكد ديمومة المواجهة وقدرة المقاومين على الانتقام لدماء الشهداء، حتى لا ينعم العدو المجرم بالأمن والأمان على حساب دمنا.

ندعو جماهير شعبنا لضرورة الالتفاف حول أهلنا في القدس وشعفاط ونابلس وجنين وعموم الضفة، وإلى تصعيد المواجهات على نقاط التماس، وتشكيل جبهة داعمة وحاضنة للمقاومين في ضفتنا الباسلة.

نتقدم بالتعزية والمباركة من عائلة الشهيد الكرام ومن شقيقه الأسير البطل بهاء الدين شجاعية، ومن أهلنا في رام الله الصامدة، ونعاهد الشهداء على الوفاء لدمهم الطاهر حتى الحرية والكرامة لشعبنا.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

السبت 19 ربيع الأول 1444هـ - 15 أكتوبر 2022م