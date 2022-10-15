سعر خيالي لبنطلون جينز ..فكم بلغ؟

حقق بنطلون جينز، عمره 140 عاماً، سعراً خيالياً في مزاد علني، وذلك بعدما عثر عليه أحد المنقبين عن الكنوز، داخل كهف مهجور.

وكان عثر مايكل هاريس الذي يصف نفسه بأنه من الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة في تاريخ الجينز، على السروال في منجم مهجور بالغرب الأمريكي.

وتم بيع البنطلون وهو من نوع "ليفايز"، ويعود لثمانينيات القرن التاسع عشر، مقابل 78400 دولار.

وقال مشتري السروال واسمه زيب ستفنسون:" إن اكتشاف هذا النوع من الجينز نادر، خصوصا أنه يتمتع بحالة جيدة نوعا ما".

ووفق ستفنسون فإن هاريس الذي عثر على البنطلون قد بحث في أكثر من 50 منجما مهجورا، لمدة 5 سنوات، قبل أن يصل لهذا "الكنز".

جدير بالذكر أن هناك بنطلون جينز آخر يعود لنفس الفترة الزمنية، يعرض في أحد المتاحف في الولايات المتحدة، إلا أنه يعاني من التلف ولا يمكن ارتداءه.

ويُشار إلى أن "بلو جينز" هو أول بنطلون جينز صمم من قبل شركة ليفي شتراوس وشركاه في عام 1871، وهو مصنوع من الدنيم القوي مع المسامير المعدنية، حيث أنها صممت لعمال المناجم، ورعاة البقر، وغيرهم من الرجال الذين يعملون لساعات طويلة، وتتعرض ملابسهم للأوساخ.

وذكر موقع "list 25" أن ارتداء الجينز لم يصبح شعبيا خارج العمل حتى 1950، عندما بدأ المراهقون بارتدائه، وكان ارتداء الجينز في هذا الوقت يرمز إلى التمرد والثورة.

وفقا لأرقام موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، فقد بيع أغلى بنطلون جينز مقابل 60 ألف دولار في عام 2005، وهو من صنع ليفي شتراوس، وذلك عام 1900، ولم يتم غسل هذا البنطلون على الإطلاق، وهو ما ساعد جزئيا على الحفاظ عليه سليما