عُثر، اليوم الخميس، على جثة متحللة لأحد الأشخاص في مدينة جنين في شمال الضفة المحتلة.

وباشرت النيابة العامة والشرطة، إجراءات التحقيق والبحث والتحري في ملابسات العثور على جثة متحللة في جنين.

قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات:" أن بلاغا ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول العثور على جثة متحللة، حيث تحركت قوة من الشرطة والنيابة العامة والطب العدلي للمكان، الذي تبين وجود جثة متحللة وعثر بجانبها على هوية لمواطن من أم الفحم من داخل أراضي العام 48، كانت قد فقدت آثاره منذ 4 أشهر".

وأكد ارزيقات أن النيابة العامة وفريق الأدلة الجنائية، باشروا إجراءات الكشف والمعاينة على الجثة ومكان العثور عليها.