القيادي عدنان: ما يحدث في القدس انتفاضة حقيقية وليلة أمس كانت غضباً على الاحتلال

عقّب القيادي المحرر خضر عدنان، اليوم الخميس 13 أغسطس 2022، على تطورات الأحداث "الأمنية" الجارية بمخيم شعفاط في القدس المحتلة.

وأكّد عدنان في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن ما يحدث في القدس يعد انتفاضة حقيقية، موضحة، أنّ بالأمس كانت ليلة غضب على الاحتلال في كل ضواحي المدينة المقدسة.

وبيّن أن الضفة المحتلة تخرج للاحتلال من تحت الرماد أكثر اشتعالاً وقوة لمواجهة الاحتلال، مشدداً أن الاحتلال أمام صمود وتحدي المقاومين، أعلن بشكل صريح أنه يكاد فقد السيطرة في القدس.

وقال: "نبارك خطوات وجهاد الأخوة بمجموعات "عرين الأسود" في مواجهة الاحتلال".

وختم تصريحاته بالقول: "نُحيي أبطال نابلس من كافة فصائلها وندعو لمزيد من احتضان المقاومين وحمايتهم من العملاء وجنود الاحتلال".

وفتحت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس 13/10/2022، حاجز شعفاط بالقدس المحتلة بعد إغلاق دام لخمسة، واعلان العصيان المدني من قبل سكان مخيم شعفاط لليوم الثاني على التوالي رفضاً لسياسة العقاب الجماعي التي فرضها الاحتلال في اعقاب عملية إطلاق النار البطولية التي أدت لمقتل مجندة وإصابة أخر جراء إطلاق النار عند حاجز شعفاط.