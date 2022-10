تحديد معلق مباراة الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة.. اسم معلق مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، اثنان وسبعين ساعة فقط متبقة على أبرز مباراة في عالم كرة القدم، حيث تحل علينا مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني الدرجة الأولى عام 2022-2023، حيث ينتظر نحو مليار عاشق لكرة القدم بدء انطلاقة صافرة المباراة، والتي من المقرر أت تقام يوم الأحد المقبل الموافق 16 أكتوبر 2022، إذ يعتبر أنصار الساحرة المستديرة أنها ستكون واحدة من أبرز المباريات في الدوريات وسيكون التنافس القوي والشديد سيد الموقف، خاصة وأنّهما متساويين في الناقط، ويفصل بينهما الأهداف فقط، كما إن هذه المباراة ستكون فاصلة في هيمنة أحدهما على الآخر والتغلب عليه والتصدر الفعلي للمسابقة، إلا في حال التعادل فإن الترتيب يبقى كما هو.

ويبحث عشاق الغريمين التقليديين عن، تحديد معلق مباراة الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة.. اسم معلق مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، فريال مدريد يمر بوضع جيد هذه الفترة حيث ضمن تأهلاً رسميا للدور المقبل لدوري الأبطال، ويحتل صدارة الدوري الإسباني متساويا مع برشلونة بفرق الأهداف للأخير، فيما يمر برشلونة بفترة سيئة وهو مهدد بالاقصاء من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن فاز في مباراة وحيدة، وهزم في مباريتين، وتعادل في مباراة، وهو ما يؤكد أنه سيلعب تحت ضغط رهيب، ويضع لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هو معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد، لأن الملايين يبحثون الآن عن المعلق الرياضي لهذا المباراة.

