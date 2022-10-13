عــصيان شــعفاط وعناتا يدخل يومه الثاني وقرار "إسرائيلي" في أعقاب التوتر

تواصل مدينة شعفاط وعناتا اليوم الخميس 13/10/2022 عصيانها المدني لليوم الثاني على التوالي بعد حصار فرضته قوات الاحتلال على البلدة لليوم الخامس ، حيث أكَد أهالي مخيم شعفاط على استمرار الاعتصامات السلمية التي تطالب بفك الحصار الذي فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على المخيم الذي يقطنه ما يقارب 130 ألف شخص.

ويشار إلى أن الاحتلال فرض حصاراً على شعفاط بعد العملية البطولية على حاجز شعفاط وأدت لمقتل مجندة وإصابة آخر بحالة خطيرة .

واتخذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، قراراً في أعقاب حالة التوتر الشديدة التي تسود مدينة القدس.

ووفق الإعلام العبري، فإنه وفي ختام التقييم الذي جرى صباح اليوم في الذي أجرته قوات الاحتلال، أمر قائد المنطقة بتعزيز القوات إثر التوترات في شرق المدينة.

وكان أهالي مخيم شعفاط طالبوا ، في اجتماعٍ لهم الليلة الماضية، بتمديد الإضراب في جميع المحال التجارية عدا الصيدليات والمخابز والمواد التموينية، عدم إرسال الطلاب إلى المدارس والالتزام بالإضراب المدرسي.

ودعا أهالي المخيم لعدم التعاطي مع الاحتلال وممثل العائلات الشرعي والوحيد هو المحامي مدحت ديبة، والتأكيد على سلمية المظاهرات والاعتصامات.

وفي بيان صادر عن اتحاد أبناء عائلات مخيم شعفاط وعناتا:

١ استمرار العصيان المدني السلمي.

٢ استمرار إضراب العمال.

٣ استمرار إضراب مدارس المنطقة كما وندعوا اتحاد لجان أولياء الأمور في القدس لتعطيل المدارس غدا الخميس من أجل حريتنا.

٤ فتح المحلات التجارية الأساسية فقط ( المخابز، الصيدليات، المواد التموينية )

٥ ندعوا أهلنا في محافظات الوطن إلى الدعم والمؤازرة.

٦ ندعوا أهلنا في الأرض المحتلة عام ٤٨ إلى التحرك والضغط على حكومة الاحتلال من أجل رفع الظلم عن أهلهم في مدينة القدس عامة ومخيم شعفاط وعناتا خاصة.

* وفي الختام نؤكد على استمرار الاعتصام السلمي رغم محاولات شرطة الاحتلال استفزاز المعتصمين وجرهم إلى دائرة العنف لكسر الاعتصام وتشويه صورة المعتصمين أمام وسائل الإعلام.

واتخذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، قراراً في أعقاب حالة التوتر الشديدة التي تسود مدينة القدس.

ووفق الإعلام العبري، فإنه وفي ختام التقييم الذي جرى صباح اليوم في الذي أجرته قوات الاحتلال، أمر قائد المنطقة بتعزيز القوات إثر التوترات في شرق المدينة.

وتشهد أحياء مدينة القدس اشتباكات حادة بين شبان مقدسيين وقات الاحتلال في ظل الحصار المفروض على مخيم شعفاط بالقدس لليوم الخامس على التوالي.