حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة والقدس

فلسطين اليوم - غزة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الخميس 13/8/2022 حملة اعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية، خلال اقتحاماتها للبلدات والقرى.

وعُرف من بين المعتقلين كلا من:

محمد إبراهيم عابد- كفر دان

مصعب الصيفي- مخيم الدهيشة

فارس أبو شرخ- مخيم قلنديا

عبد الله عبد الرحمن- مخيم قلنديا

منير يعقوب- مخيم قلنديا

محمود نعيم حمد- مخيم قلنديا

مصطفى حسن مصطفى- القدس

يزن أبو عصب- القدس

وسيم داري- القدس

أحمد هيثم محمود- القدس

لؤي أشرف محمود- القدس

منصور ناصر- القدس

محمد داود ناصر- القدس

محمد داود عبيد- القدس

اعتقال شابين من عائلة التميمي من ضاحية السلام ببلدة عناتا شرق القدس

محمود أبو عياش- بيت لحم

محمد علاء محمود- القدس

شادي عواد- القدس

محمد مأمون محيسن- القدس

الفتى أحمد سيوري- الخليل

الفتى محمود عباس العصافرة- بيت كاحل

محمد نزار مزعرو- عناتا