هل الكاكاو يحتوي على كافيين، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن هل يحتوي الكاكاو على كافيين، لذلك يتساءل الكثير من الناس عندما تستمتعون بفنجان من الكاكاو الساخن في يوم بارد، قد لا تفكرون أبداً بكمية الكافيين الموجودة في مسحوق الكاكاو. إذا كنتم تحاولون التقليل من كمية الكافيين اليومية، فهل من الممكن ان تتناولوا الكاكاو، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم هل الكاكاو يحتوي على كافيين.

هل الكاكاو يحتوي على كافيين

إن كمية الكافيين الموجودة في مسحوق الكاكاو هي آخر ما يمكن أن يخطر على بالكم، حيث من المحتمل أنكم سوف تركزون على الرائحة الجذابة وطرق إرضاء رغبتكم في تناول الكاكاو. ومع ذلك، فإن مسحوق الكاكاو يحتوي على كمية ملحوظة من الكافيين.

ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أن 100 غرام من مسحوق الكاكاو (غير المحلى) يحتوي على 230 ملليغرام من الكافيين. إذا كنتم تعانون من حساسية الكافيين، فإن الكافيين الموجود في مسحوق الكاكاو هو رقم يجب أن تضعوه في عين الاعتبار.

هل الكاكاو أفضل من القهوة؟

في مقارنة مباشرة بين الكاكاو والقهوة، يقدم الكاكاو فائدة غذائية مهمة. يذكر أن الكاكاو غني بالفلافانول، وهو عنصر غذائي نباتي موجود في العديد من الأطعمة والمشروبات. يتركز الفلافانول بشكل خاص في حبوب الكاكاو، والتي تستخدم لإنتاج الشوكولاته.

إن فلافانول الكاكاو متعدد الاستخدامات، فهو يحسّن الدورة الدموية إلى المخ والقلب، ويمنع تجلطات الدم الخطيرة، ويساعد في تقليل ضغط الدم ويكافح تلف الخلايا.

أمّا القهوة تقدم أيضاً العديد من الفوائد المتعلقة بالصحة، وبحسب دراسة نشرت في عدد يونيو / حزيران 2017 في مجلة Planta Medica فإن استهلاك القهوة قد يسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض الكبد والسكري من النوع 2.

على سبيل المثال، يحتوي فنجان من القهوة العادية على ما يتراوح بين 95 و 165 ملليغرام من الكافيين. إن مستويات عالية من الكافيين يمكن أن تؤدي إلى بعض الآثار الجانبية الضارة، من هنا إذا كنتم تعانون من القلق أو الأرق أو الصداع، فاحذروا من كميو القهوة التي تشربونها يومياً.