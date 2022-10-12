تشهد أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 12/10/2022، ارتفاعاً في السوق المحلية، في التعاملات الصباحية، بالتزامن مع ارتفاعها في السوق العالمي، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1669 دولار ارتفاع 3 $.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في السعودية

أسعار جرام الذهب في السعودية

أسعار جرام الذهب اليوم

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 201.22 53.66

سعر جرام الذهب عيار 22 184.46 49.19

سعر جرام الذهب عيار 21 176.07 46.95

سعر جرام الذهب عيار 18 150.92 40.24

سعر جرام الذهب عيار 14 117.38 31.30

سعر أونصة الذهب بيع 6,258.75 1,669.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,262.50 1,670.00

يوضح جدول أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 221.35 59.03

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 528.21 140.86

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,046.36 279.03

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,690.28 450.74

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,770.77 472.21

جنية الذهب 8ج عيار 24 1,931.75 515.13

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,068.58 551.62

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,108.99 1,095.73

سعر سبيكة الذهب أوقية 6,112.13 1,629.90

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,201.35 853.69

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 6,371.41 1,699.04

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 10,202.06 2,720.55

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 20,363.87 5,430.36

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,412.75 643.40

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 202,632.55 54,035.35

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 101,497.38 27,065.97

يتم تحديث أسعار سبائك الذهب آلياُ

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في هبوط عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-10-12 201.22 184.46 176.07 150.92

2022-10-11 201.22 184.46 176.07 150.92

2022-10-10 204.36 187.33 178.81 153.27

2022-10-09 204.36 187.33 178.81 153.27

2022-10-08 204.36 187.33 178.81 153.27

2022-10-07 206.41 189.21 180.61 154.81

2022-10-06 206.89 189.65 181.03 155.17

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

يوضح الجدول التالي أسعار الذهب بيع وأسعار الذهب شراء

يتم تحديث أسعار الذهب بيع و تحديث أسعار الذهب شراء كل نصف ساعة

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 179.46 215.81

عيار 21 171.07 207.76

عيار 18 145.92 202.23