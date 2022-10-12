إغلاق حواجز نابلس لليوم الثاني على التوالي... إصابة شاب على حاجز دير شرف

أصيب صباح اليوم الأربعاء 12/10/2022 شاباً على حاجز دير شرف غربي مدينة نابلس بعد إطلاق قوات الاحتلال المتواجدين على الحاجز الرصاص باتجاه المواطنين الذين منعوا من دخول الحاجز لليوم الثاني على التوالي.

وحسب مصادر محلية فإن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صباح اليوم باتجاه المواطنين الذين وصلوا إلى حاجز دير شرف لإجبارهم إلى العودة فأصيب الشاب إصابة وصفت بالطفيفة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال تحاصر بلدة دير شرف لليوم الثاني على التوالي بعد العملية البطولية التي وقعت بالقرب من مستوطنة شافي شمرون المقامة على أراضي المواطنين وقتل خلالها جندي إسرائيلي. وجاء هذا الحصار وفقا للتقديرات الأمنية الإسرائيلية بأن المنفذ انسحب للاحتماء في البلدة.

ليس فقط في منطقة دير شرف فقد أغلق الاحتلال معظم مداخل مدينة نابلس وسط عرقلة حركة الخروج والدخول إلى المدينة، فصباح اليوم أغلق الاحتلال حاجز حوارة بشكل كامل، ومنع المسافرين ما بين المدينة ورام الله وجنوب الضفة من المرور خلالها، وفي ساعات الصباح الأولى قام بإغلاق بوابة طريق تل "المربعة" والتي يستخدمها المواطنون بديلا للحاجز.

وفي المنطقة الجنوبية الغربية للمدينة أغلق حاجز صرة- جيت وخضعت مركبات المارة لتفتيش دقيقة كما أغلقت قوات الاحتلال طريق نابلس جنين ونشرت قواتها على طول الطريق.

وفي المنطقة الشمالية اقتحم صباح اليوم قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة سبسطية وقاموا باعتلاء أسطح المنازل في محاولة لتأمين دخول المستوطنين الذين لم يتمكنوا يوم أمس من الوصول إلى المناطق التاريخية في البلدة بسبب العملية التي قتل فيها مستوطن.