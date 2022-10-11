جميع مواعيد مباريات كأس العالم في مونديال قطر 2022 pdf .. أوقات مباريات مجموعات كأس العالم 2022

مواعيد مباريات كأس العالم في مونديال قطر 2022 pdf ، وحرص فريق فلسطين اليوم على وضع كافة التفاصيل التي تتحدث عن هذه الإجابة نحو مواعيد مباريات كأس العالم في 2022 لا سيما أن العد التنازلي لبدء هذه المباريات قد بدأ حيث بدأت الجماهير من مختلف انحاء دول العالم والمنطقة العربية بالاستعداد الكبير من أجل مشاهدة المونديال وسط حماسة شديد حيث ستنطلق المباراة الأولى بينن المنتخبين القطري والاكوادور ويليها المنتخبين السعودي والأرجنتين حيث وضعنا لكم ترتيب جدول المباريات المليئة بالحماسة علمًا أن قناة بي ان سبورت ماكس سوف تذيع الكاس بجودة واضحة HD علمًا أن قطر سوف تستضيف النسخة الثانية والعشرين من البطولة في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022 ويمكن لكم الان معرفة كامل التفاصيل وهي التالي:

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 pdf

ولقد وضعنا لكم معلومات عامة عن مواعيد مباريات كاس العالم الجديد 2022 في مونديال قطر وهو على النحو التالي: أولا: المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا. ثانيا: المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – الولايات المتحدة الأمريكية – ويلز.

اما عن المجموعة الثالثة فهي تضم المنتخبات التالية: الأرجنتين – المملكة العربية السعودية – المكسيك – بولندا. وفي المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس.

اما في المجموعة الخامسة فإنها تضم كل من : إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان ، أما عن المجموعة السادسة فهي التالي: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا.

ونواصل معكم تقديم المعلومات الخاصة بمجموعات مباريات كأس العالم 2022 والآن المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون. أما المجموعة الثامنة فإنها تضم كل من : البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية.

وقبل أن نبدأ في التعرف على أسعار تذاكر كأس العالم 2022 في قطر ، وبحسب وسائل الاعلام القطرية ، فإن السلطات القطرية قد علقت نظام تأشيرات الزوار خلال فترة كأس العالم ليحل محلها بطاقة "هيّا" للمشجعين.

وأكدت السلطات أن بطاقة "هيّا" يستطيع من خلالها المشجعين الدخول إلى البلاد من دون تأشيرة خلال الفترة من أول نوفمبر/تشرين الثاني القادم وحتى 23 يناير/كانون الثاني 2023 ، وللحصول على بطاقة هيا عبر هذا الرابط هنــــــــــا ، وفيما يلي باقي التفاصيل بشأن المواعيد .

مواعيد مباريات مجموعات كاس العالم قطر 2022

ولقد وضعنا لكم معلومات وفق البيانات الرسمية من القائمين عن مونديال قطر الجديد لهذا العام وهو على النحو التالي:

أولا: المجموعة الأولى (قطر والإكوادور والسنغال وهولندا)

21 نوفمبر/تشرين الثاني: قطر × الإكوادور (ملعب البيت، 19:00).

21 نوفمبر/تشرين الثاني: السنغال × هولندا (ملعب الثمامة، 13:00).

25 نوفمبر/تشرين الثاني: قطر × السنغال (ملعب الثمامة، 16:00).

25 نوفمبر/تشرين الثاني: هولندا × الإكوادور (ملعب خليفة، 19:00).

29 نوفمبر/تشرين الثاني: هولندا × قطر (ملعب البيت، 18:00).

29 نوفمبر/تشرين الثاني: الإكوادور × السنغال (ملعب خليفة، 18:00).

ثانيا: أما عن مواعيد بدء مباريات المجموعة الثانية (إنجلترا وإيران وأميركا وويلز)

21 نوفمبر/تشرين الثاني: إنجلترا × إيران (ملعب خليفة، 16:00).

21 نوفمبر/تشرين الثاني: أميركا × ويلز (ملعب أحمد بن علي، 22:00).

25 نوفمبر/تشرين الثاني: إنجلترا × أميركا (ملعب البيت، 22:00).

25 نوفمبر/تشرين الثاني: ويلز × إيران (ملعب أحمد بن علي، 13:00).

29 نوفمبر/تشرين الثاني: ويلز × إنجلترا (ملعب أحمد بن علي، 22:00).

29 نوفمبر/تشرين الثاني: إيران × أميركا (ملعب الثمامة، 22:00).

ثالثا: وفي المجموعة الثالثة التي تضم كلا من (الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا) فإن مواعيدها التالي:

22 نوفمبر/تشرين الثاني: الأرجنتين × السعودية (ملعب لوسيل، 13:00).

22 نوفمبر/تشرين الثاني: المكسيك × بولندا (ملعب 974، 19:00).

26 نوفمبر/تشرين الثاني: الأرجنتين × المكسيك (ملعب 974، 22:00).

26 نوفمبر/تشرين الثاني: بولندا × السعودية (ملعب المدينة التعليمية، 16:00).

30 نوفمبر/تشرين الثاني: بولندا × الأرجنتين (ملعب 947، 22:00).

30 نوفمبر/تشرين الثاني: السعودية × المكسيك (ملعب لوسيل، 22:00).

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جدول مُباريات كاس العالم 2022م كاملاً و بالتفاصيل :



•⚽️ المباراة

•📆 التاريخ

•⏱ التوقيت

•🏟 الملعب



—— احفظه عندك بتحتاجه 🔥 pic.twitter.com/1DMm669vuP — سهم ★ (@1SMi_) June 14, 2022

رابعا: وفي المجموعة الرابعة التي تضم (فرنسا، والفائز من الملحق العالمي إما الإمارات أو أستراليا أو بيرو، والدانمارك، وتونس) فإن مواعيدها في السطور التالية:

22 نوفمبر/تشرين الثاني: فرنسا × الفائز من الملحق (ملعب الجنوب، 22:00).

22 نوفمبر/تشرين الثاني: الدانمارك × تونس (ملعب المدينة التعليمية، 16:00).

26 نوفمبر/تشرين الثاني: فرنسا × الدانمارك (ملعب 974، 19:00).

26 نوفمبر/تشرين الثاني: تونس × الفائز من الملحق (ملعب الجنوب، 13:00).

30 نوفمبر/تشرين الثاني: تونس × فرنسا (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).

30 نوفمبر/تشرين الثاني: الفائز من الملحق × الدانمارك (ملعب الجنوب، 18:00).

خامسا: ونواصل معكم حول مواعيد المباريات ، وفي المجموعة الخامسة (إسبانيا، والفائز من الملحق العالمي إما نيوزيلندا وإما كوستاريكا، وألمانيا، واليابان)

23 نوفمبر/تشرين الثاني: إسبانيا × الفائز من الملحق (ملعب الثمامة، 19:00).

23 نوفمبر/تشرين الثاني: ألمانيا × اليابان (ملعب خليفة، 16:00).

27 نوفمبر/تشرين الثاني: إسبانيا × ألمانيا (ملعب البيت، 22:00).

27 نوفمبر/تشرين الثاني: اليابان × الفائز من الملحق العالمي (ملعب أحمد بن علي، 13:00).

الأول من ديسمبر/كانون الأول: اليابان × إسبانيا (ملعب خليفة، 22:00).

الأول من ديسمبر/كانون الأول: الفائز من الملحق × ألمانيا (ملعب البيت، 22:00).

سادسا: أما المجموعة السادسة وهي تضم المنتخبات التالية: (بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا)

23 نوفمبر/تشرين الثاني: بلجيكا × كندا (ملعب أحمد بن علي، 22:00).

23 نوفمبر/تشرين الثاني: المغرب × كرواتيا (ملعب البيت، 13:00).

27 نوفمبر/تشرين الثاني: بلجيكا × المغرب (ملعب الثمامة، 16:00).

27 نوفمبر/تشرين الثاني: كرواتيا × كندا (ملعب خليفة، 19:00).

الأول من ديسمبر/كانون الأول: كرواتيا × بلجيكا (ملعب أحمد بن علي، 18:00).

الأول من ديسمبر/كانون الأول: كندا × المغرب (ملعب الثمامة، 18:00) .

سابعًا: وفي المجموعة السابعة التي تضم (البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون) وهو التالي:

24 نوفمبر/تشرين الثاني: البرازيل × صربيا (ملعب لوسيل، 22:00).

24 نوفمبر/تشرين الثاني: سويسرا × الكاميرون (ملعب الجنوب، 13:00).

28 نوفمبر/تشرين الثاني: البرازيل × سويسرا (ملعب 974، 19:00).

28 نوفمبر/تشرين الثاني: الكاميرون × صربيا (ملعب الجنوب، 13:00).

الثاني من ديسمبر/كانون الأول: الكاميرون × البرازيل (ملعب لوسيل، 22:00).

الثاني من ديسمبر/كانون الأول: صربيا × سويسرا (ملعب 974، 22:00).

ثامنا: وفي المجموعة الثامنة التي تضم كل من المنتخبات (البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية) وهي التالي:

24 نوفمبر/تشرين الثاني: البرتغال × غانا (ملعب 974، 19:00).

24 نوفمبر/تشرين الثاني: أوروغواي × كوريا الجنوبية (ملعب المدينة التعليمية، 16:00).

28 نوفمبر/تشرين الثاني: البرتغال × أوروغواي (ملعب لوسيل، 22:00).

28 نوفمبر/تشرين الثاني: كوريا الجنوبية × غانا (ملعب المدينة التعليمية 16:00).

الثاني من ديسمبر/كانون الأول: كوريا الجنوبية × البرتغال (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).

الثاني من ديسمبر/كانون الأول: غانا × أوروغواي (ملعب الجنوب، 18:00).

أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2022 قطر

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات الإجابة الكاملة عن أسعار شراء تذاكر مباريات كأس العالم في قطر 2022 وهي على النحو التالي:

أولا: وفي الأولى من أسعار تذاكر كأس العالم 2022 ، المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور وتضم الفئة الأولى وتبلغ 2250 ريال قطري ، أما الفئة الثانية تبلغ 1600 ريال قطري ،والفئة الثالثة 1100 ريال قطري والفئة الرابعة 200 ريال قطري

ثانيا: وفي البند الثاني من مباريات دور المجموعات فإنها الفئة الأولى تبلغ 800 ريال قطري ، والفئة الثانية تبلغ 600 ريال قطري ، والفئة الثالثة تبلغ 250 ريال قطري ، والفئة الرابعة تبلغ 40 ريال قطري .

ثالثا: ويواصل فريق فلسطين اليوم تقديم المعلومات بشأن أسعار تذاكر كاس العالم 2022 ، مباريات دور الـ 16 وعن الفئة الأولى تبلغ 1100 ريال قطري ، والفئة الثانية تبلغ 750 ريال قطري ، والفئة الثالثة تبلغ 350 ريال قطري، والفئة الرابعة تبلغ 70 ريال قطري .

رابعًا: ونضع بين ايديكم أسعار تذاكر مباريات الدور ربع نهائي بالريال القطري وهو التالي ، الفئة الأولى 1550 ريال قطري ، الفئة الثانية 1050 ريال قطري، الفئة الثالثة 750 ريال قطري، الفئة الرابعة 300 ريال قطري

خامسا: ويمكن لكم الان وضع مباريات الدور نصف نهائي على النحو التالي: الفئة الأولى تبلغ 3480 ريال قطري ، الفئة الثانية تبلغ 2400 ريال قطري، الفئة الثالثة تبلغ 1300 ريال قطري، الفئة الرابعة تبلغ 500 ريال قطري

سادسا: وضمن المعلومات التي نتحدث بها حول أسعار التذاكر وهي التالي: وفي مباراة تحديد المركز الثالث فإنها تبلغ الفئة الأولى تبلغ 1550 ريال قطري ، الفئة الثانية وتبلغ 1100 ريال قطري، الفئة الثالثة وتبلغ 750 ريال قطري ، الفئة الرابعة وتبلغ 300 ريال قطري

المباراة النهائية في كاس العالم 2022

وف ختام المقالة التي تحدثنا بها حول وضعنا لكم مواعيد مباريات كأس العالم في مونديال قطر 2022 pdf ، وهو التالي حيث تبلغ الفئة الأولى تبلغ 5580 ريال قطري ، والفئة الثانية 3650 ريال قطري، والفئة الثالثة تبلغ 2200 ريال قطري ، والفئة الرابعة تبلغ 750 ريال قطري ، وسوف تقام في 18 ديسمبر 2022 ونتمنى ان تكون قد نالت المقالة اعجابكم .