قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل منفذ عملية "شعفاط"

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء 11-10-2022، وقامت بأخذ قياسات منزل منفذ عملية "شعفاط" بالقدس المحتلة

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات كبيرة اقتحمت ضاحية السلام شمال شرق القدس فجر اليوم، وأخذت قياسات منزل المواطن جمال التميمي الذي تزعم أن نجله هو منفذ العملية.

ويُشار إلى أن جيش الاحتلال زعم بأن عدي التميمي هو منفذ هذه العملية البطولية التي أوجعت المحتل وضربت المنظومة الأمنية الصهيونية.

وكانت أسفرت عملية إطلاق نار على حاجز "شعفاط" مساء السبت عن مقتل مجندة وإصابة اثنين آخرين بجراح فيما تمكن المنفذ من الانسحاب.

وقالت قناة كان العبرية: "في المنظومة الأمنية "الإسرائيلية" يقدّرون أن منفذ عملية شعفاط لا يزال في منطقة المخيم، ويتلقى المساعدة من السكان وسيحاول الوصول إلى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية".