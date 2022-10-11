أسرى نفحة يرجعون وجبات الطعام اليوم دعما لـ50 أسيراً بينهم 30 مضربين منذ 17 يوماً

أكدت هيئة الأسرى اليوم الثلاثاء 11/10/2022 ، إن أسرى سجن نفحة قررت بإجماع وطني وفصائلي ارجاع وجبتين من الطعام المقدم من قبل إدارة السجون اليوم وذلك دعما للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

ويواصل 50 معتقلا إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم معتقلون إداريون، وموقوفون، ومحكومون.

وانضم الأحد الماضي 20 معتقلا إلى المعتقلين المضربين الـ30 الذي يواصلون إضرابا عن الطعام لليوم السابع عشر، كإسناد لهم، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـ "وفا"، إن الأسرى ال30 بدأت تظهر عليهم علامات التعب والإنهاك والإعياء الشديدين، ونقص في الوزن، وآلام في المفاصل، وهزال شديد نتيجة نقص كمية السوائل والفيتامينات في الجسم، لافتًا إلى أن الأسير جهاد شريتح من بين هؤلاء الأسرى تضاعفت حالته الصحية، ويعاني من تقيؤ مصحوب بالدم، وجرى نقله لعيادة معتقل عوفر.

وعن الأسرى الـ 20 المضربين لليوم الثاني على التوالي، قال عبد ربه "إن من بينهم 10 أسرى في سجن النقب، و10 آخرون في عوفر، بينهم 5 معتقلين إداريين.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتين، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1650 أمراً بقرار واعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب/ أغسطس الماضي حيث بلغت 272 أمر اعتقال.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.