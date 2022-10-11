القيادي رضوان: نحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعيات جرائمه بحق المسجد الأقصى والقدس

دعا القيادي اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس اليوم الثلاثاء 11/10/2022 إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه والتصدي لاقتحامات قطعان المستوطنين وإفشال مخططاتهم التلمودية لتقسيم المسجد الأقصى.

وطالب أبناء شعبنا في الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال الصهيوني دفاعا عن المسجد الأقصى .

وقال "نتابع الأحداث الجارية في القدس ، محملاً الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات جرائمه بحق المسجد الأقصى والقدس وأبناء شعبنا.

واعتبر القيادي رضوان كل إمكانات المقاومة مسخرة للدفاع عن المقدسات وأبناء شعبنا، داعيا جماهير الأمة وعلماءها للقيام بدورهم في الدفاع عن المسجد الأقصى فالمسجد الأقصى في خطر والقدس في خطر.