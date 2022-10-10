بالصور "اقرأ الخيرية" تعلن البدء في اختبارات التصفيات النهائية لمسابقة القدس القرآنية

بدأت جمعية اقرأ الخيرية، اليوم الإثنين 10/10/2022م، اختبارات التصفيات النهائية لمسابقة القدس القرآنية السنوية الثالثة بحلتها الجديدة في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية في جميع محافظات قطاع غزة للعام 1444هجري_ 2022م.

وقالت الجمعية في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" بدأت صباح اليوم اللجنة الرئيسية في الإدارة العامة للقرآن الكريم وعلومه باختبارات التصفيات النهائية لمسابقة القدس السنوية الثالثة في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بأقسامها وفروعها في جميع محافظات قطاع غزة للطلاب والطالبات".

وأضافت:" وقد التحق بالتصفيات المرحلية الأولى أكثر من 1000 طالب وطالب، وقد تم اختبارهم وتقييمهم من قبل لجان مختصة داخل المحافظات الخمسة، وقد اجتاز التصفيات المرحلية الأولى أكثر من 300 طالب وطالبة من الذين حصلوا على معدل 90% فما فوق، وقد تأهلوا إلى التصفيات النهائية في جميع فروع وأقسام المسابقة".

وتابعت الجميعة في بيانها:" وقد تم بفضل الله تعالى اليوم اختبارات التصفيات النهائية لمحافظة خانيونس علماً بأنه قد تقدم إليها أكثر من 70 وطالب وطالبة من المحافظة وشهدت فروع المسابقة وأقسامها تنافس شديد ومستوىً عالٍ جدا بين المتسابقين من الطلاب والطالبات".

وأردفت:" سيتم بإذن الله تعالى استكمال التصفيات لباقي المحافظات خلال الأيام القادمة على أن يتم بعدها فرز النتائج وإعلان الفائزين والفائزات في المراكز العشرة الأولى من الطلاب والطالبات في جميع الفروع الذين سيتجاوز عددهم 150 فائز/ة، وسيتم الاحتفاء والاحتفال بهم بتكريم يليق بهم وبأهل القرآن الكريم".

















