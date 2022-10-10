هل يلحق ميسي بكلاسيكو فرنسا؟

حسم كريستوف جالتيه مدرب باريس سان جيرمان، فرص لحاق ليونيل ميسي بمواجهة الكلاسيكو ضد أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي.



وقال جالتيه في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين "بنسبة كبيرة، ميسي سيكون جاهزًا لمباراة مارسيليا".



وأضاف أن ليونيل ميسي كان يعتقد أنه سيلحق بمباراة بنفيكا غدًا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

واستدرك المدرب "لكن الوقت كان ضيقًا للغاية، ولم يتخلص تمامًا من آلام إصابته العضلية، لذا قررت استبعاده ليتعافى بشكل كامل".



وأصيب ميسي في مباراة بنفيكا الأربعاء الماضي، بشد في عضلة الساق، ليغيب عن مباراتين متتاليتين أمام ريمس السبت الماضي، ثم بنفيكا غدًا الثلاثاء.



ويلعب باريس سان جيرمان ضد أولمبيك مارسيليا، الأحد المقبل، في قمة منافسات الجولة 11 من عمر الدوري الفرنسي.