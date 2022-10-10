تراجع أسعار الغاز في أوروبا

انخفض سعر الغاز في أوروبا خلال التعاملات إلى دون 1500 دولار لكل 1000 متر مكعب لأول مرة منذ 29 يونيو/حزيران، ليبلغ إجمالي الانخفاض في تكلفة الغاز منذ بداية اليوم 6.5%، وفقا لبورصة لندن ICE.

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني على مؤشر TTF، اليوم الاثنين، إلى 1468 دولارا لكل 1000 متر مكعب، أو 146 يورو لكل ميغاواط ساعة (بناءً على سعر الصرف الحالي لليورو/ الدولار، يتم عرض أسعار ICE باليورو لكل ميغاواط ساعة).

يحدث الانخفاض في سعر الغاز مع اقتراب الاحتياطيات في مخازن الغاز تحت الأرض الأوروبية (UGS) من الحد الأقصى - الآن يتم ملؤها بالفعل بنسبة 91 % إجمالاً. في السابق، تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بملء مرافق UGS بنسبة 80% على الأقل بحلول شتاء 2022-2023 وبنسبة 90% في جميع فترات الشتاء اللاحقة.

خط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين.

كما ساعد استقرار الطقس الدافئ نسبيا في الاتحاد الأوروبي، في زيادة متوسط ​​حصة الرياح في توليد الكهرباء بشكل كبير - إلى نحو 13.5% في سبتمبر/أيلول وأكثر من 20% منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول. يؤدي نموها إلى استخدام أقل للغاز للاحتياجات المنزلية وفي الصناعة، مما يؤدي بدوره إلى زيادة معدل تكوين الاحتياطيات.