بالفيديو الاحتلال يقتحم "أبو شخيدم" شمال رام الله ويُحاصر منزلاً ويعتقل أسيراً محرراً

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية، مساء اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، بلدة أبو شخيدم شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن "وحدة اليمام" الصهيونية تحاصر منزلا في بلدة أبو شخيدم شمال رام الله وتطالب شاب بداخله بتسليم نفسه.

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي صوب الصحفيين خلال تغطية اقتحام بلدة أبو شخيدم شمال رام الله.

وذكرت ذات المصادر، أن قوات "اليمام" اعتقلت شاباً من داخل المنزل المحاصر في ابو شخيدم قضاء رام الله.

وأوضحت المصادر، أن قوات خاصة "إسرائيلية" اعتقلت الأسير المحرر أدهم موسى قنداح بعد اقتحام منزله في البلدة.

يتبع...