ما هي فوائد زيت جوز الهند؟

يعد زيت جوز الهند بمثابة ينبوع الصحة للشعر، حيث إنه غني بالأحماض الدهنية المشبعة، التي تعمل على ترطيب الشعر وتمنحه ملمسا ناعما.

وقالت مجلة “myself” المعنية بالموضة والجمال، إن زيت جوز الهند غني أيضا بفيتامين E، الذي يعمل على زيادة نمو الشعر وتقوية بنيته.

ويندرج فيتامين E ضمن مضادات الأكسدة، ومن ثم فهو يحمي الشعر من الآثار البيئية الضارة كالأشعة فوق البنفسجية.

ويحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك، الذي يحارب البكتيريا والفطريات والالتهابات، ما يعود بالفائدة على صحة فروة الرأس، وهو الأمر الذي يساعد على نمو الشعر ويحميه من القشرة والتقصف والتساقط.

وأشارت “myself” إلى أن زيت جوز الهند يعد مناسبا للشعر الجاف والمجهد والكثيف بصفة خاصة، بينما ينبغي استخدامه بحذر مع الشعر الخفيف والشعر الدهني