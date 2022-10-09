"إسرائيل" تبدأ تشغيل منصة "كاريش" دون اتفاق

كشفت مصادر عبرية، أن شركة "إنيرجي" صاحبة الامتياز في استخراج غاز حقل "كاريش" تبدأ الضخ التجريبي اليوم الأحد 9/10/2022، للتفتيش عن الغاز بدون اتفاق.

وذكرت القناة "الإسرائيلية" "i24new، أن "إسرائيل" ستُباشر اختبارات تشغيل المنصة، وأن هذا يعني أن "إسرائيل" تشير إلى أنها ستطلق عملية التنقيب عن الغاز حتى بدون اتفاق.

وقالت القناة:" أن النظام الأمني في "إسرائيل" أعطى شركة إنيرجي الضوء الأخضر لبدء عملية فحص خط الأنابيب في حقل كاريش لبدء عملية التنقيب فيه".

وذكرت أنه "في حالة عدم وجود أعطال فنية، يمكن في غضون أسابيع قليلة تدفق الغاز من حقل كاريش".

ونقلت القناة، عن "مصدر مطلع على الموضوع يدّعي أنه كان من الممكن القيام بذلك قبل شهر، لكن الصعوبات اللوجستية حالت دون ذلك، وليست القضايا الأمنية أو المفاوضات من أجل الاتفاق".

وتتوقع القناة "الإسرائيلية"، أن "أجواء بيروت لا تشير إلى وجود عقبات كبيرة"، معتبرة أن "من المعطيات الأساسية التي تقف خلف الكواليس المحيطة بالضغوط الشديدة للتوصل إلى اتفاق في هذا الوقت حقيقة أن الرئيس اللبناني عون سيتقاعد من منصبه في نهاية تشرين أكتوبر".