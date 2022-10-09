الفصائل الفلسطينية تلتقي في الجزائر الثلاثاء

أعلن سفير فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عيطة، أمس السبت، أن الفصائل الفلسطينية ستلتقي في الجزائر، الثلاثاء، للتوافق على “رؤية الجزائر”؛ لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال أبو عيطة أن جلسات الحوار ستعقد “يوم 11 و12 من هذا الشهر”.

وأضاف أن ممثلي فصائل “منظمة التحرير الفلسطينية (12 فصيلا)، وعلى رأسها حركة فتح، إضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي سيعقدون اجتماعهم في الجزائر”.

وذكر أبو عيطة أن الاجتماع “يأتي بعد شهور من الجهود التي قامت بها الجزائر من أجل الوصول إلى رؤية جامعة توافقية تتفق عليها كافة أطراف العمل الوطني الفلسطيني”.

وأعرب السفير عن أمله في أن “يتم التوافق على رؤية الجزائر ونتمنى أن تشكّل (الرؤية) قاسما مشتركا للجميع، وأن تكون أرضية صلبة للانطلاق نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية”.

ويأتي لقاء الفصائل قبيل انعقاد القمة العربية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني في الجزائر، و”التي تريد الجزائر أن تكون قمة فلسطينية بامتياز وتكون القضية الفلسطينية حاضرة بامتياز”، وفق أبو عيطة.