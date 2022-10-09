بالفيديو الاحتلال يستنفر بحثـــاً عن منفذ عملية شعفاط بالقدس ويغلق شعفاط وحاجز حوارة

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلية" منذ الليلة الماضية ، عمليات البحث عن منفذي عملية إطلاق النار عند حاجز شعفاط بالقدس" المحتلة ، وفقا للمتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي"، حيث أغلقت قواته مخيم شعفاط وبلدة عناتا في القدس، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج".

وسط حالة من الاستنفار ، أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلية"، صباح اليوم الأحد 9/10/2022، حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز ومنعت المركبات الفلسطينية من المرور من خلاله.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن جنود الاحتلال انتشروا على امتداد الشارع الرئيسي في حوارة، وشرعوا بإعادة مركبات المواطنين، ما دفعهم إلى سلوك طرق بديلة.

وكانت مجندة "إسرائيلية"، لقيت مساء أمس السبت، مصرعها متأثرة بجروحها وأصيب اثنين آخرين في عملية إطلاق النار على حاجز مخيم" شعفاط".

وكان قد أصيب 3 جنود من جيش الاحتلال، مساء اليوم، في عملية إطلاق نار على حاجز "شعفاط" بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، بأنه أصيب أثنين من عناصر "حرس الحدود" بجراح حرجة، والثالث بجراح طفيفة في عملية إطلاق نار نفذها أحد المقاومين على حاجز "شعفاط" بالقدس المحتلة.