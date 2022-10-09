الاحتلال يكشف عن اسم وصورة المجندة "الإسرائيلية" التي لقت مصرعها في عملية شعفاط

كشفت وسائل الإعلام العبرية صباح اليوم الأحد 9/10/2022 ، عن اسم المجندة التي لقيت مصرعها جراء عملية إطلاق النار في مخيم شعفاط وهي " نوعا لازار" حيث توفيت متأثرةً بجروحها التي أصيبت بها أمس .

وكانت مجندة "إسرائيلية"، لقيت مساء أمس السبت، مصرعها متأثرة بجروحها وأصيب اثنان آخران في عملية إطلاق النار على حاجز مخيم" شعفاط".

وكان قد أصيب 3 جنود من جيش الاحتلال، مساء اليوم، في عملية إطلاق نار على حاجز "شعفاط" بالقدس المحتلة.





وذكرت مصادر عبرية، بأنه أصيب اثنان من عناصر "حرس الحدود" بجراح حرجة، والثالث بجراح طفيفة في عملية إطلاق نار نفذها أحد المقاومين على حاجز "شعفاط" بالقدس المحتلة.

وأوضحت المصادر عبرية: "أن مجند ومجندة تعرضا لإطلاق النار، وحالة المجندة حرجة جداً قتلت لاحقاً، فيما لا يزال الجندي بحالة خطيرة".