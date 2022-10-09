الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الأحد 9/10/2022 إن انخفاضا يطرأ على درجات الحرارة. ويسود جو خريفي حقيقي في كافة المناطق مع أجواء غائمة جزئياً . وتتراوح الحرارة في المناطق الجبلية بين بداية ومنتصف العشرينيات مئوية بحيث تكون ضمن المعدلات السنوية أو أقل بقليل. مع المساء يصبح الجو مائلاً للبرودة إلى بارد في المناطق الجبلية .

غدا الاثنين 10/10/2022 ، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو خريفياً في مختلف المناطق . ومع المساء يسود جو بارد نسبي إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية والحال ذاته في ساعات الفجر الباكر والصباح.

الثلاثاء 11/10/2022 يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس خريفياً معتدلاً عموماً مع حرارة أعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ثلاث درجات مئوية. مع المساء يصبح الجو منعشاً في كافة المناطق. بينما في المناطق الجبلية يصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد. والله تعالى أعلى وأعلم.