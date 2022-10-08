"الجهاد الإسلامي": عملية شعفاط تدل على مقدرة المقاومة على إيلام الاحتلال

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، العملية البطولية في مدينة شعفاط بالقدس المحتلة، والتي تعد تعبيراً عن الحالة الأصيلة لشعبنا الثائر في وجه الاحتلال.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها عن الضفة الغربية طارق عز الدين: تأتي هذه العملية في التوقيت والزمان والمكان المناسب للرد على جرائم الاحتلال التي ارتكبها بحق شهدائنا في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف القيادي عز الدين:" هذه العملية البطولية تكسر المنظومة الأمنية والعسكرية والسياسية للاحتلال التي تحاول استخدام كل الطرق الاجرامية للقضاء على انتفاضة شعبنا ولكنها تفشل أمام ضربات المقاومين الأبطال".

وتابع : "رسائل مهمة تحملها هذه العملية البطولية تقول للاحتلال، إن يد المقاومة طويلة، وستصل له في كل مكان على أرضنا المحتلة، وأن الجرائم المتصاعدة لن تنال من عزيمة رجال المقاومة، ولن تثني أبناء شعبنا عن أداء واجبهم المقدس، ولن ينعم العدو بالأمن ولا بالأمان على أرضنا المحتلة".

وأردف عز الدين قائلاً:" نبارك الأيادي الطاهرة التي نفذت العملية البطولية في مدينة القدس، ونؤكد وقوفنا إلى جانب مقاومينا في كل مكان، وإن حركة الجهاد الإسلامي ستبقى السند الداعم والحامي لشعبنا ومقاومينا في كل مكان".

وأصيب مساء اليوم 3 جنودٍ إسرائيليين بجراح، اثنان منهم بجراحٍ بالغة الخطورة في عملية إطلاق نار استهدفت حاجز شعفاط في مدينة القدس المحتلة.