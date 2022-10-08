محدث بالفيديو والصور مقتل مجندة وإصابة اثنين آخرين في عملية إطلاق نار على حاجز "شعفاط"

لقيت مجندة "إسرائيلية"، مساء اليوم السبت، مصرعها متأثرة بجروحها وأصيب اثنان آخران في عملية إطلاق النار على حاجز مخيم" شعفاط".

وكان قد أصيب 3 جنود من جيش الاحتلال، مساء اليوم، في عملية إطلاق نار على حاجز "شعفاط" بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، بأنه أصيب اثنان من عناصر "حرس الحدود" بجراح حرجة، والثالث بجراح طفيفة في عملية إطلاق نار نفذها أحد المقاومين على حاجز "شعفاط" بالقدس المحتلة.

وأوضحت المصادر عبرية: "أن مجند ومجندة تعرضا لإطلاق النار، وحالة المجندة حرجة جداً قتلت لاحقاً، فيما لا يزال الجندي بحالة خطيرة".

وأوضحت المصادر، بأن الحديث يدور عن أن منفذ عملية "شعفاط" حاول دهس جنود قرب الطور وتم إطلاق النار عليه.

وفي أعقاب العملية، قام عدد من الشبان بتوزيع الحلوى في مخيم شعفاط احتفالًا بعملية إطلاق النار التي نفذها مقاوم على حاجز "شعفاط "بالقدس المحتلة.















