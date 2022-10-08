من هي الروائية آني إرنو ويكيبيديا.. السيرة الذاتية الروائية الحاصلة على جائزة نوبل آني ارنو، بعد أن حصلت على جائزة نوبل للأدب للعام الجاري 2022، بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كل مكان يبحثون عبر محركات البحث لاسيما موقع جوجل الأكثر شهرة عن تفاصيل الروائية آني ارنو التي فازت بجائزة نوبل في الأدب لهذا العام، حيث يحرص جمهور كبير من متتبعي هذه الأخبار في البحث عن السيرة الذاتية لهذه الروائية ذات الـ 28 عاما، وكيف حصلت على تلك الجائرة، وما الذي ميزها عن غيرها من الرواة والأدباء.

عمر الروائية آني ارنو

ويهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن كل شخصية تطفو على محركات البحث، إذ يبحثون الآن عن، من هي الروائية آني إرنو ويكيبيديا.. السيرة الذاتية الروائية الحاصلة على جائزة نوبل آني ارنو، إذ عن هناك شريحة كبيرة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ويهتمون في الكتابات الأدبية والحاصلين على جوائزها على مستوى العالم عن، عمر الروائية آني ارنو، حيث إن فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، وبعد بحث متواصل استطاع أن ينشر لكم عمر هذه الروائية، حيث إن عمرها 82 عاماً.

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022

الروائية الفرنسية آني إرنو (آني دوشيسن) تحصل على جائزة نوبل للآداب 2022، كثير من أعمالها مترجمة إلى العربية.. سيكون لنا وقفة تفصيلية معها (أدبها، توجهاتها، مواقفها السياسة والأخلاقية...). pic.twitter.com/Dy2sFzt6I0 — ياسر الأطرش (@yaser_atrash) October 6, 2022

جنسية آني ارنو

كما يبحث الجمهور الذي يهتم بالقصص والروائيات والأدبيات عن، جنسية آني ارنو، التي حصلت على جائزة نوبل للأدب عن عام 2022، متفوقة على كل أقرانها في مجال الأدب والروائيات، حيث إن الروائية آني ارنو هي روائية فرنسية، إذ إنها في الريف النورماندي وتحديداً في يفيتوت Yvetot ونشأت في كنف عائلة متواضعة، حيث كان والداها يديران متجراً صغيراً ومقهى في البلدة، وكانت هي تهتم بكتابة نصوصها القصيرة تحت عنوان "الكتابة البيضاء" التي تميّزت بأسلوب جاف، ولاقى بعضها نجاحاً كبيراً، كما إنها عملت مدرّسة للأدب في إحدى ضواحي باريس، وحازت شهاداتها العالية في الأدب الحديث عام 1971، وفي عام 1984 فازت بجائزة رينودو Renaudot عن روايتها "الساحة" التي ضمّنتها سرداً حميمياً لطفولتها النورماندية وإيقاع موسيقاها الصغيرة.

"ربما يكون الهدف الحقيقي من حياتي هو أن يصبح جسدي وأحاسيسي وأفكاري مكرّسة للكتابة ، ليندمج وجودي في حياة ورؤوس الآخرين."

@آني إرنو pic.twitter.com/a5bWaYFdVg — جمال حسين علي (@JamalhusA) October 6, 2022

فازت اليوم الكاتبة الفرنسية أني إرنو بجائزة نوبل للأداب 2020 للشجاعة والفطنة اللتين كشفت بهما الأصول والاغتراب والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية ".

ولدت أني إرنو سنة 1940 ونشرت روايتها الأولى "الخزائن الفارغة" سنة 1974ن لكن انطلاقتاه الحقيقة كانت مع رواية المكان التي فازت pic.twitter.com/BowpM0AJru — 📚الكتبجي (محمد)📚 (@kotobji1) October 6, 2022

من هي آني أرنو

وبعد أن حصلت الكاتبة الروائية ذات الجنسية الفرنسية آني أرنو على جائزة نوبل للأدب، بات الجميع يبحث عن تاريخ وتفاصيل عن، من هي آني أرنو، وحياة هذه الروائية، وكيف فازت بالجائزة، وما الرواية الفائزة، حيث عللت لجنة نوبل اختيارها إرنو البالغة من العمر 82 عاما، بما أظهرته من "شجاعة وبراعة" في "اكتشاف الجذور والبُعد والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية"، حيث ويحصل الفائزون بجائزة نوبل في كل فئة على ميدالية وعشرة ملايين كرونة سويدية، وهو ما يعادل نحو 911400 ألف دولار، تتم مقاسمتها في حالة فوز أكثر من شخص، وبذلك نكون قدر نشرنا لكم، من هي الروائية آني إرنو ويكيبيديا.. السيرة الذاتية الروائية الحاصلة على جائزة نوبل آني ارنو.