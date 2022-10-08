بالفيديو طائرة عسكرية" إسرائيلية" تحلق في أجواء مخيم جنين تزامناً مع اقتحامه

حلّقت طائرة مروحية عسكرية "إسرائيلية" في سماء مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتل، صباح اليوم السبت 8 أغسطس 2022، تزامنا مع اقتحام قوات كبيرة للمخيم، ومحاصرة منزل أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي.

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، مخيم جنين معززة بعشرات الآليات "الإسرائيلية"، والتي تحاصر منزل أحد عناصر الجهاد الإسلامي في المخيم.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات جيش الاحتلال تحاصر منزل الأسير المحرر محمد أبو زينة في مخيم جنين، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومين، مشيرًا إلى أن الطيران المروحي يحلق فوق مكان الاشتباك بالمخيم.

وأفادت وزارة الصحة، بإصابة 3 مواطنين وصفت حالتهم بالطفيفة برصاص الاحتلال الحي في الأطراف السفلية، نُقلت إصابتان إلى مستشفى جنين الحكومي، والثالثة جرى نقلها لمستشفى ابن سينا.

إلى ذلك، أكدت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، في بيان مقتضب، أن مجاهديها يتصدون لقوات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص.

وأشارت إلى أن مجاهدوها استهدفوا آليات الاحتلال بعدد من العبوات المتفجرة وأمطروها بصليات من الرصاص، مؤكدة استهداف جيب عسكري بعدد من العبوات المتفجرة بشكل مباشر وإعطابه.

يتبع..