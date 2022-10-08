بالفيديو قوات خاصة تحاصر منزلًا لأحد عناصر الجهاد في جنين

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، مخيم جنين معززة بعشرات الآليات "الإسرائيلية"، والتي تحاصر منزل أحد عناصر الجهاد الاسلامي في المخيم.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات جيش الاحتلال تحاصر منزل الأسير المحرر محمد أبو زينة في مخيم جنين، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

وأكدت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، في بيان مقتضب، أن مجاهدوها يتصدون لقوات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص.

وأشارت إلى أن مجاهدوها استهدفوا آليات الاحتلال بعدد من العبوات المتفجرة وأمطروها بصليات من الرصاص.

يتبع..