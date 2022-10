بالفيديو برلمانية أوروبية: من المضحك المُطالبة بتسليح أوكرانيا وغض النظر عما يحدث في فلسطين

سخرت نائبة برلمانية أوروبية من الدول المطالبة بتسليح أوكرانيا، في وقت لا يطالبون أبدأ بتسليح الفلسطينيين أو اليمنيين، ضد الجرائم بحقهم.

جاء ذلك في كلمة للنائب الإيرلندي بالبرلمان الأوروبي كلير دالي خلال جلسة عقدت بالبرلمان للتصويت على قرار زيادة ضخمة في شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت: "أجد أنه من المضحك أن أولئك الذين ينادون بالسلاح لأوكرانيا لا يطالبون بالسلاح أبداً للشعب الفلسطيني أو اليمني، على عكسكم، أنا أعارض كل الحرب.. أنا أريدها أن تتوقف وأنا لا أعتذر عن ذلك".

As war in Ukraine escalates out of control, out come the vicious, scapegoating slurs against those who speak for peace: "cronies," "puppets," "stooges," "agents." Opposing the horror of war is not "anti-European," "anti-Ukrainian" or "pro-Russian." It's common sense. pic.twitter.com/KU9mAYYFmf