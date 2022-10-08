السفارة: نتابع نقل جثماني الفقيدين عبد الله ورأفت طميزي للأردن

أعلن سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، تولت السفارة بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية إتمام الإجراءات الخاصة بنقل جثماني الفقيدين العقيد عبد الله طميزي والمقدم رأفت طميزي عبر مطار القاهرة الدولي وصولا إلى المملكة الأردنية الهاشمية حيث وافتهما المنية في حادث سير في مصر .

وأوضحت السفارة في بيان لها، أمس الجمعة، أن جثماني الفقيدين سيصلان إلى مطار الملكة علياء الدولي في المملكة الأردنية الشقيقة في الساعة العاشرة والربع صباح غد السبت عبر خطوط مصر للطيران، ثم يتم نقلهما ليواريا الثرى في الوطن .

وأوعز السفير اللوح لمندوبي السفارة باستلام جثماني الفقيدين، وإنهاء كافة الإجراءات اللوجستية المتعلقة بملابسات الوفاة مع وزارة الصحة المصرية، ثم استصدار الموافقات الأمنية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة لتيسير نقل الجثمانين من مطار القاهرة الدولي إلى أرض الوطن.