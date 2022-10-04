رفح : الجهاد تُنظم احتفالية تكريمية لعوائل الشهداء بمنطقة تل السلطان

نظمت حركة الجهاد الاسلامي - اقليم رفح جنوب قطاع غزة، في منطقة "تل السلطان" احتفالية جهادية حاشدة في مسجد الصالحين بعنوان "شُهداء على طريق القُدس" .

وجاءت هذه الفعالية ضمن أنشطة وفعاليات الانطلاقة الجهادية الـ “35” ، وتم تكريم خلالها كافة شهداء المنطقة من مختلف الفصائل.

وخلال كلمة الحركة أكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء ، أن فلسطين لا زالت تحمل الزخم الذي يقدم الإلهام للأمة بل لكل أحرار العالم، معتبراً أن الاحتفاء بالشهداء هو أبسط مظاهر الوفاء لمن قدم دمهُ وحياتهُ فداءً للإسلام العظيم ودفاعاً عن هذه الأرض المباركة.

وقال عزام خلال حفل التكريم "على مدار مسيرة الاسلام الشهداء صنعوا أهم الانجازات، وحافظوا على شُعلة الجهاد والمُقاومة"

وشدد الشيخ عزام على أن عوائل الشهداء يستحقون التكريم ، وكل ما يمكن تقديمه لهم هو اقل مما قدموه وعاشوه .

وبين عزام، أن فلسطين تنبض بالحياة وأن شعبها لا زال قادراً على تقديم الشهـداء.

ولفت إلى أن رغم صعوبة هذه المرحلة التي يعيشها شعبنا إلا أن الشهداء يقدمون أرواحهم وأشلائهم كي يقولوا للعالم أن فلسطين لن تموت وأن الواحب أكبر من كل الاحتمالات.

ووجّه الشخ عزام التحية لكل للشُهداء والأسرى وللمجاهدين ولشعبنا الصابر وبإذن الله سنصل إلى حقوقنا وسنحقق أهدافنا.