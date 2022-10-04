وفد من الفصائل يغادر غزة غداً للمشاركة في حوار الجزائر

من المقرر، أن يغادر وفد من الفصائل الفلسطينية قطاع غزة، غداً الأربعاء 4/10/2022، للجزائر للمشاركة في حوارات المصالحة الفلسطينية.

وتستعد الجزائر لاستضافة لقاء موسّع للفصائل الفلسطينية في الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق ما أعلنه سابقا سفير فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت الجزائر وفودا تمثل الفصائل.

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ صيف 2007، حيث كانت تجرى حوارات متعددة لم تصل لإنهاء الانقسام بشكل نهائي.

في ذات الإطار، كشف مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي، أن الحركة تلقت دعوة رسمية من الجزائر لحضور جلسات المؤتمر الوطني للحوار الفلسطيني الشامل.

وأكد المصدر لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحركة رحبت بالمشاركة في جلسات الحوار التي ستنعقد بتاريخ 11 و12 من شهر أكتوبر الجاري.

ومنذ سنوات، عُقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادة لتحقيق ذلك.