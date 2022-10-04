لجان المقاومة تبارك العملية البطولية قرب سلواد وتؤكد أنها استمرار للرد على العدوان

بَارَكت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الثلاثاء 4/10/2022، العملية البطولية قرب سلواد بالقدس المحتلة، معتبرةً أنها استمرارٌ للردود المباركة على العدوان والإرهاب الصهيوني الممنهج بحق المسجد الأقصى وأبناء شعبنا العزل.

وقالت اللجان عبر بيان لمكتبها الإعلامي:" إن العملية البطولية قرب سلواد تؤكد اننا امام مرحلة جديدة من الصراع مع العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه عنوانها الإشتباك المفتوح والمستمر في كل شبر من أرضنا المحتلة .

وشدت على الأيادي الضاغطة على الزناد وندعوهم للمزيد من ضرب العدو وتفعيل كافة أداوت المقاومة حتى دحره وكنسه عن تراب فلسطين الطاهر.

وكان جندي "إسرائيلي" أصيب عصر اليوم، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عوفرا" شمال شرق رام الله".