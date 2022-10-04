حالات اختناق في مواجهات مع الاحتلال غرب جنين والخليل

أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة غرب جنين، وفي دورا بالخليل بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية، أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأضافت أن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها العسكري في محيط قرى: زبوبا، وتعنك، والطيبة، بالمحافظة.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا، جنوب الخليل.

وقال مراسلنا، إن أعدادا كبيرة من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما تسبب باندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.