ما هي أسعار السيارات في مصر؟

تحدث رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبوالمجد، عن توقعاته لأسعار السيارات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال أبو المجد، خلال برنامج "الحكاية"، إن كل المؤشرات في الخارج تقول إنه لا يوجد أي شيء يدل على وجود انخفاض في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الارتفاع هو الأقرب.

وأوضح أن كل المشروعات واستراتيجية صناعة السيارات التي نتحدث عنها مؤخرًا، أمامها سنوات لكي نرى آثارها على أرض الواقع.

ولفت رئيس رابطة تجار السيارات إلى أهمية اتخاذ بعض القرارات لتخفيف الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك قرارات تزيد من الأزمة ولا تحلها.