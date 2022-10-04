حتى الأول من فبراير2023.."العليا الإسرائيلية" تؤجل النظر في قضية إخلاء الخان الأحمر

وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين، على طلب ممثل ما يسمى دولة الاحتلال " بتأجيل النظر مجددًا في قضية إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرق القدس المحتلة.

وبين موقع واي نت العبري، ان قرار التأجيل صدر إلى الأول من فبراير/ شباط 2023، أي ما بعد انتخابات الكنيست التي ستجري في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، ولحين تشكيل حكومة جديدة.

واعتبرت حركة ريغافيم الاستيطانية أن تأجيل البت في الالتماس المقدم من قبلها بمثابة استسلام، خاصة وأن الحكومة الحالية الانتقالية تعمل لتوقيع اتفاق غاز مع لبنان، فيما تماطل في إخلاء القرية والتي صدر بحقها أمر هدم منذ عام 2009.

ورأى قضاة المحكمة أنه لا خيار أمامهم سوى التعامل مع طلب ممثل "الدولة" بسبب الظروف الانتخابية.