مخابرات السلطة تعتقل المحرر بني عودة من طوباس

أقدم جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين على اعتقال الأسير المحرر عزمي بني عودة (46 عامآ)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفادت مصادر خاصة أن قوة من جهاز المخابرات، اعترضت مركبة يستقلها المحرران عزمي وناصر بني عودة في طوباس، قبل أن تقوم باعتقالهما، ثم أفرجت لاحقاً عن المحرر ناصر.

والمعتقل عزمي، أمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات، وهو شقيق الشهيد صدام بني عودة الذي ارتقى شهيداً في 16 نوفمبر من العام الماضي 2021م، وشقيق الأسير قصي بني عودة المعتقل لدى الاحتلال بتاريخ 5-7-2022م.

وتعرض المعتقل عزمي لمحاولة اعتقال عقب محاصرة مخابرات السلطة لمنزله بتاريخ 6-9-2022م، في بلدة طمون جنوب طوباس، دون أن تتمكن من اعتقاله بسبب عدم تواجده في المنزل أثناء المداهمة.

وتواصل أجهزة أمن السلطة ملاحقة واستدعاء كوادر المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة المحتلة على خلفية انتمائهم، دون الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي.