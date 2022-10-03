الدوما يعتمد قانونا دستوريا بشأن انضمام المناطق المحررة إلى روسيا

اعتمد البرلمان الروسي، اليوم الاثنين، بالإجماع في القراءة الأولى وبشكل عام قوانين دستورية بشأن انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا، وتكوين كيانات جديدة.

اعتمد مجلس الدوما القانون الدستوري المتعلق بقبول جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في قوام روسيا الاتحادية في اجتماع استثنائي.

وصادق مجلس الدوما الروسي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، على اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه، إلى روسيا.

في 30 سبتمبر/أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ليوقع بعد ذلك اتفاقيات مع قادة هذه المناطق بشأن قبولها في روسيا. وفي وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها تتوافق مع دستور روسيا.

وأوضح ألكسندر باشكين، عضو لجنة مجلس الاتحاد حول التشريع الدستوري، في وقت سابق لـ"سبوتنيك"، أنه يجب إضفاء الطابع الرسمي على قبول هياكل جديدة في روسيا من خلال تصويت مجلس الدوما ومجلس الفيدرالية على معاهدة دولية تتوافق مع الدستور فضلا عن قرار المحكمة الدستورية لروسيا بشأن امتثال الاتفاقية للقانون الأساسي.

وصادقت المحكمة الدستورية في روسيا الاتحادية على اتفاقيات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، باعتبارها مطابقة لنصوص دستور روسيا الاتحادية، وبقيت أسماء المناطق الأربع الجديدة بلا تغيير.

ونص قرار المحكمة الدستورية على أن تحتفظ جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون بأسمائها بعد انضمامها إلى روسيا.