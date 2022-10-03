هل تحرم الإصابة كورتوا من خوض الكلاسيكو؟

خضع البلجيكي تيبو كورتوا، لفحوصات جديدة اليوم الإثنين، بعد تشخيص إصابته ب"عرق النسا"، لتؤكد إصابته بهذا المرض.



وبحسب ما أعلنت مصادر من نادي ريال مدريد، فإن الإصابة ستحرمه من خوض مباراة شاختار دونيتسك يوم الأربعاء في دوري الأبطال، على أن تتم متابعة حالته لمعرفة موعد عودته.



وسيبدأ كورتوا برنامجا تدريبيا مخصصا مع الجهاز الطبي داخل صالة ألعاب القوى من أجل استعادة عافيته بالكامل قبل الكلاسيكو أمام برشلونة في 16 من الشهر الجاري.



يذكر أن تقارير سابقة أشارت إلى أن تعافي كورتوا قبل مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة "أمر مؤكد".



وغاب كورتوا عن مباراة ريال مدريد وأوساسونا، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا أمس.



ونجح أوساسونا في إيقاف قطار انتصارات ريال مدريد، بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا، على ملعب الميرنجي "سانتياجو برنابيو".