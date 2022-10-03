"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الثلاثاء

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الإثنين 3/10/2022م، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (4 أكتوبر).

وبينت الوزارة أن السفر سيكون للأسماء المتأخرون من الكشف السابق، والحافلة الأولى حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2022/34)هنـــــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/38)هنـــــا، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما دعت المسافرين لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده وأنها لن يتسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

