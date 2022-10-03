"مهجة القدس": الأسير المجاهد منذر أبو عطوان يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد منذر محمد محمود أبو عطوان "جنادية" (61 عامًا) من بلدة دورا بمحافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 15 شهرًا.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 07/07/2021م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام.

جدير بالذكر أن الأسير منذر أبو عطوان ولد بتاريخ 15/08/1961م، وهو متزوج؛ وأب لسبع أبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال؛ وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.