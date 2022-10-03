الأوقاف برام الله توضح سبب إيقافها عمل شركة "الراية" للحج والعمرة

اعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية برام الله، اليوم الاثنين، قررت إيقاف عمل شركة " الراية" للحج والعمرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لمخالفتها شروط التأهيل لموسم العمرة الحالي 1444 هـ / 2022 – 2023.

وحذر مدير عام الحج والعمرة في الوزارة محمود حمد -في تصريح صحفي- من المواطنين من التعامل مع هذه الشركة، وأي شركة لا تملك ترخيصاً، أو تأهيلا من وزارة الأوقاف صاحبة الاختصاص بهذا الشأن، بالإضافة الى عدم التعامل مع المندوبين والسماسرة.

وأكد حمد، أنه وبتوجيهات من وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري، فإن الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة تفتح أبوابها أمام كافة الأخوة المواطنين والمعتمرين، لتقديم أي اقتراح أو شكوى فيما يخص موسم العمرة .