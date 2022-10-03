أنشيلوتي: إصابة كورتوا "خطيرة".. ولهذا لم أشرك هازارد

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عدم رضاه عن التعادل الإيجابي ضد أوساسونا بنتيجة (1-1) مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا، على ملعب الميرنجي "سانتياجو برنابيو".



وقال أنشيلوتي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "فكرت في عدم الاعتماد على بنزيما في تسديد ركلة الجزاء، لكنه الموسم الماضي بعدما أضاع ركلتين ضد أوساسونا سجل ضد السيتي ولهذا السبب لم أغيره، وهو الأفضل في تنفيذ ركلات الجزاء".



وعن موقف كورتوا، علق: "غدا سيخضع لفحص طبي وسنرى ما إذا كان يستطيع التعافي، وهي ليست إصابة عضلية، بل مشكلة في العصب الوركي، وهي خطيرة وسنقيم الأمور".

وأضاف: "لا يمكن تقديم الأعذار بعد التوقف الدولي لأننا يجب علينا التعامل بالتشكيلة الموجودة لدينا، والمباراة لم تسر بالطريقة التي أردناها".



وتابع: "لم تكن أفضل مباراة لبنزيما اليوم لكنه أمر طبيعي، فهو تدرب بجد هذه الأيام وربما لم يكن حادا وسيتحسن بالتأكيد".



وعن عدم اعتماده على هازارد، أوضح: "كنا بحاجة للعب بمهاجم قوي يلعب كرات الهواء، والدقائق الأخيرة لم تناسب جودة هازارد".



وواصل: "يجب تحسين دورنا في تسجيل الأهداف وعلينا العمل، رغم أننا قدمنا أداء جيدا في دوري الأبطال".



وأتم: "حين لا نفوز نشعر بالحزن ولا شيء أكثر، والتعادل لا يجعلنا نشعر بالرضا لكننا سنرد قريبا".



وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 19 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا بفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة، ورفع أوساسونا رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس.